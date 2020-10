Edo after election: Àwọn aṣòfín ní ìpínlẹ̀ Edo ti yọ Abẹnugan Ilé, Francis Okiye bí jìgá

Iyọkuronipo rẹ ko ṣẹyin bi adari ọmọ ile to pọju lọ, Henry Okhurobo ṣe ni ki wọn yọ ọ lori ẹsun pe oun lo iwa agbara pẹlu wọn.

Awọn mẹsan an ninu awọn mẹwaa to wa nibi ijoko ile naa lo buwọlu lẹta iyọnipo rẹ.

Ba wo ni ọrọ naa ṣe bẹrẹ?

Oṣu Keje, Ọdun to kọja ni ija ti bẹrẹ laarin awọn ọmọ Ile, lẹyin ti awọn mẹsan an kan lalẹ Ọjọ Kẹtadinlogun, Oṣu Keje yan abẹnugan Ile laarin awọn mẹrinlelogun to jẹ ọmọ ile igbimọ aṣofin ipinlẹ naa, ti wọn ṣẹṣẹ dibo yan, labẹ aṣẹ gomina ipinlẹ Edo, Godwin Obaseki.