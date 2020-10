School Reopening: Ìjọba ìpínlẹ̀ Eko kéde ṣíṣí gbogbo kíláàsì iléèwé padà

Ijọ̀ba ipinlẹ Eko fi sita loju opo Twitter wọn pe kọmisọna eto ẹkọ nipinlẹ Eko, Folasade Adefisoye kede pe gbogbo awọn kilaasi to ku ti ko tii wọle tẹlẹ lee wọle pada.

Arabinrin Folasade sọ pe awọn ṣe ipinu yii lẹyin ọpọlọpọ ijiroro ati gbigba imọran pẹlu ati lọdọ tọrọ kan ati awọn akọṣẹmọṣẹ lori aabo to fi mọ awọn oludari awọn ileewe to ni kilaasi fun awọn ọjẹ wẹwẹ.

Bakan naa ninu atẹjade kan ti adari ẹka ọrọ to kan araalu ni ileeṣẹ naa, Kayode Abayomi fi sita, o rọ awọn adari ileewe girama to jẹ aladani ki wọn tẹle ofin aabo eyi ti ijọba ti ṣaju fi sita lasiko Covid-19.

O tun sọ fun wọn pe ki wọn tẹle ofin imọtoto gẹgẹ bi ijọba ipinlẹ ṣe paṣẹ fun wọn nipasẹ ọfiisi to n ṣamojuto imọ ẹkọ to ye kooro (Office of Education Quality Assurance).