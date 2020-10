EndSWAT: Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ mánigbàgbé tó wáyé nibi ìwọ́de ENDSARS Nàìjíríà

Iwọde ENDSARS to n lọ lọwọ ni Naijiria jẹ eleyi to milẹ titi.

Lati igba to ti bẹrẹ awọn ọmọ Naijiria ti tẹwọ gba a, ti wọn ni awọn yoo fi aato si ti yoo fi bi eso iyipada rere ti wọn n fẹ koda awọn to wa nilẹ okeere naa gbaruku ti wọn.

Orisirisi ni nkan to waye nibẹ ṣugbọn a ni ki a ṣe akojọpọ diẹ lara awọn ohun manigbagbe to waye nibẹ.

Awọn oluwọde pin feere fawọn obinrin

Awọn aworan bi eyi to wa labẹ yi ṣafihan awọn to ṣe ọjọ ibi ati awọn to pari igbeyawo gẹgẹ bii tọkọtaya tuntun ti a so pọ ti wọn si gba ibẹ lọ si iwọde.