Farting offense: Ọkùnrin yasó nínú ọkọ̀ Uber rí ẹ̀wọn he ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sí

Lọdun 2019 ni iṣẹlẹ ọhun ṣẹlẹ nigba ti James Mallett to n gbe ni Kingswood yaso nibi to joko si lẹyin ọkọ pẹlu awọn eeyan mẹta mii niga ti wọn n lọ si ile ijo lalẹ.

Ti were ba sun kan ogiri, were naa yoo pada, adia fun awakọ Uber to fesi pada pẹlu ẹṣẹ loju Mallet ti o si kan an mọlẹ.