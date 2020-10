Alaafin Oyo: Kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàfin Oyo táwọn èèyàn fi ń ki Alaafin ní mẹ́sàn án mẹ́wàá?

Lara awọn ọtọkulu to ti Alaafin ku ayẹyẹ ọjọ ibi ni oludije fun ipo gomina ipinlẹ Oyo fẹgbẹ oṣelu ZLP ninu idibo gbogbo ọdun 2019, Oloye Sharafadeen Alli.

Ninu iṣẹ ikini to fi ranṣẹ si baba, Oloye Alli sọ pe Alaafin jẹ ọba to n lepa alaafia, idagbasoke ati ilọsiwaju ilẹ Yoruba to fi mọ gbogbo orilẹede Naijiria.