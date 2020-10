Báyìí ni o ṣe leè fi ẹjọ́ ọlọ́pàá tó bá fìyà jẹ ọ́ lọ́nà àìtọ́ sun ìjọba ìpínlẹ̀ Eko

O ni awọn ara ilu le bẹrẹ si n pe awọn nọmba wọnyi 0901 051 3203; 0901 0513204 ati 0901 051320 lati fi ọrọ awọn ọlọpaa to ba tasẹ agẹrẹ to ijọba leti.

Bo tilẹ jẹ pe nọmba naa ko wọle nigab ti a pe e, ṣugbọn Gomina Sanwo-Olu ti ni awọn le bẹrẹ si n pe awọn nọmba naa lati ọsẹ to n bọ.

Wo diẹ lara awọn eeyan to wa ninu igbimọ tuntun naa:

O kawe gboye gẹgẹ bi amofin ni ile ẹko awọn agbẹjọro to wa ni ipinlẹ Eko lọdun 1997.

Okuwobi ṣiṣẹ fun ọpọlọpọ ọdun ko to fẹyinti ni ileeṣẹ to n ri si eto idajọ ti ipinlẹ Eko loṣu kinni, ọdun 2020, lẹyin to ti ṣiṣẹ fun ọdun mejilelogoji.