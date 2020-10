Everton vs Liverpool: VAR gba Everton sílẹ̀ lọ́wọ́ ogun ẹ̀yìn Liverpool, ọ̀mì ayò 2-2 ní wọ́n gbá ní Merseyside

Salah gba goolu kan wọle eyi to jẹ ọgọrun goolu rẹ ni idije Premiership ṣugbọn alayo meji meji ni Liverpool at Everton ta.

Ifẹsẹwọnsẹ naa to waye ni gbagede ibuba Everton to wa ni Merseyside pari pẹlu awọn oniruuru arisọ to kan ikọ mejeeji.