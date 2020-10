Tọkọtaya arúgbó: Eré ìfẹ́ wa kò wà láti bímọ, a kàn ń tẹ̀ẹ́ sójú rẹ̀ ni

Awọn tọkọ-taya meji yii ba BBC Yoruba sọrọ lori awọn ohun ti wọn n ṣe to ran wọn lọwọ lati ri ọjọ alẹ papọ gẹgẹ bii tọkọ-taya.

Bẹẹ ni wọn tun sọ nipa irufẹ ounjẹ ti wọn n jẹ, eyii to maa n fun wọn ni okun.

Onimọ nipa oun to yẹ ki eeyan maa jẹ kole di ogbo to da si ọrọ naa ni “o yẹ ka maa jẹ ounjẹ to maa fun wa ni okun, ki a maa ṣere idaraya, ki a ma si maa wo aago alaago sare.”