EndSARS Protest: Obasanjo àti OOni sọ̀rọ̀ lórí ìwọ́de tó ń lọ lọ́wọ́

Agba kii wa lọja, ki ori ọmọ tuntun wọ, idi ree ti awọn agba meji nilẹ Yoruba fi fori kori lori iwọde EndSARS to n lọ lọwọ yika Naijiria.

Oloye Obasanjo, lasiko to lọ se kara o le si ọọni salaye pe iwọde to n lọ yika Naijiria yii ti fun ijọba lanfaani lati sọ fun araalu pe oun naani wọn.

Obasanjọ ni iwọde yii lo n safihan inu to n bi awọn ọdọ Naijiria, eyi to yẹ ki ijọba tete kọbi ara si.

Aarẹ ana ni Naijiria naa ni o le ni ida ọgọta ninu ọgọrun awọn eeyan Naijiria ti ọjọ ori wọn ko to ọdun marundinlogoji, ti wọn si n fi oju sọna fun igbe aye to dara amọ ti wọn n jijagudu pẹlu eto ẹkọ lọwọ.

"Ọpọ wọn gan ni ko ni anfaani si ẹkọ iwe, to si jẹ pe aisi anfaani lati se rere ti da irẹwẹsi si awọn ọdọ to kawe lọkan, o si yẹ ko ye wa pe o di dandan ki wọn si ideri lori omi to n ho naa."