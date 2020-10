EndSARS: Olórí ilé aṣofín-ṣòfin ní ìṣúnà 2020 gbọdọ̀ pèsè owó fún ASUU bí bẹ́ẹ́kọ̀...

Olori ile asoju-sofin nilẹ wa, Femi Gbajabiamila ti sọrọ nipa awọn isẹlẹ to se koko to n waye nilẹ wa, paapaa iwọde EndSARS.

Gbajabiamila, ẹni to sọrọ yii ninu akanse ọrọ to bawọn araalu atawọn asoju-sofin sọ nibi ijoko ile asoju-sofin to waye lọjọ Isegun, wa kede awọn igbesẹ to fẹ gbe loti yanju awọn isẹlẹ naa.