EndSars Protest slang: Kíní ìtumọ̀ Sọ̀rọ̀ Sókè tí àwọn afẹ̀họ́núhàn EndSars ń lò káàkiri

Eyi ko ṣẹyin bi awọn ọdọ ni ipinlẹ Eko ṣe pariwo fun gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu lati ''sọrọ soke'' lasiko to n ba awọn ọdọ afẹhọnuhan sọrọ nipinlẹ Eko.

Lati igba naa ni awọn afẹhọnuhan EndSars ti bẹrẹ si ni lo ọrọ naa kaakiri, to fi mọ oke okun.

Bisoye Ẹlẹsin to ba BBC Yoruba sọrọ ni ede lagbara lawujọ nitori naa ni ede asa ṣe n jade ninu ọrọ ti awọn eniyan ma n lo.

Nibayii, sọrọ soke ti di akanlọ ede, eleyii to tumọ si wi pe awọn eniyan ti n lo o ju bi a ṣe mọ ọ si lọ

Bawo ni aṣe le lo ''Sọ̀rọ̀ Sókè'' tí àwọn afẹ̀họ́núhàn EndSars ń lò káàkiri

Obafemi Awọlọwọ

Obafemi Awolowo jẹ ọkan gboogi lara awọn to ja fun ominira orilẹede Naijiria, ti o ''sọrọ soke'' nigba aye rẹ lori aṣemaṣe ti ijọba n ṣe nigba naa.

Lara awọn sọrọ to sọ ni pe '''awọn ọlọla ni orilẹede Naijiria yoo wọ wahala ti wọn ko ba tọju awọn alaini ati awọn mẹkunu to wa ni awujọ.

Olusegun Obasanjọ

Olusegun Obasanjo to ti fi igba kan jẹ adari orilẹede Naijiria ma n sọrọ soke lati igba de igba, ti yoo si tọka si awọn ohun ti ko tọ ti ijọba to wa lode n ṣe ati ọna abayọ si iṣoro to n koju orilẹede Naijiria.