Lekki Shooting: Amnesty ní sọjà àti ọlọ́pàá gbé òkú àwọn olùwọ́de tí wọn pa pamọ

Gudugbẹ ọrọ ti jabọ lati ẹnu ẹgbẹ ajafẹtọ ẹni lagbaye, Amnesty International, ẹka ti orilẹede Naijiria lori iwa ipaniyan to waye ni Lekki lọjọ Isẹgun.

Bakan naa lo ni iwa isekupani ọhun tun waye ni Alausa, tawọn osisẹ sọja ati ọlọpaa to pa wọn si gbe oku wọn pamọ, gẹgẹ bi wọn ti maa n se.

Ẹgbẹ Amnesty ni iwadii oun lori isẹlẹ naa lati ipasẹ awọn fidio to jade, ọrọ awọn ti isẹlẹ naa soju wọn ati abẹwo sile iwosan lo fidi isẹlẹ naa mulẹ.

Bakan naa lo bu ẹnu atẹ lu iwadii kan to ni awọn osisẹ ijọba yọ ẹrọ ayaworan to n ka isẹlẹ silẹ, CCTV to wa ni bode Lekki nibi tawọn oluwọde naa wa lati ọsẹ meji sẹyin.