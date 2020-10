EndSARS Protest Updates: Ogu késí àwọn olóṣèlú láti lọ fi ọmọ wọn sínú Super Eagles kó máa gbá bọ́ọ́lùù

Atamatase ẹgbẹ agbabọọlu Super Eagles, John Ogu ti ke si awọn akẹgbẹ rẹ, lati maṣe kopa ninu ifẹsẹwọnsẹ Naijiria to n bọ lọjọ iwaju.

Agbabọọlu naa, to ti gba bọọlu fun Naijiria ni igba mẹrindinlọgbọn sọ pe, ṣiṣe bẹẹ yoo jẹ ki ijọba apapọ mọ bi ọrọ ṣe gbona si lara wọn.

O ni kawọn oloselu kesi awọ̀n ọmọ wọn lati maa lọ soju Naijiria ninu ifẹsẹwọnsẹ Super Eagles to n bọ

Kii ṣe Ogu nikan ni ọmọ Naijiria to jẹ agbabọọlu to bu ẹnu atẹ lu ọwọ ti ijọba fi mu iwọde naa, paapaa lẹyin ifẹmiṣofo to waye ni Lekki.