EndSARS Protest Update: Ọ̀pọ̀ ìròyìn, àwòrán àti fídíò èké nípa ìwọ́de tó ló lu ayélujára pa rèé

Bẹẹ ni ọrọ ri pẹlu awọn iroyin gbogbo tawọn eeyan maa n ju sori ayelujara, to fi mọ awọn aworan abi fidio nipa isẹlẹ kan.

Bi eeyan ko ba si se iwadi bo se yẹ, tabi ko ka ojulowo iroyin lati awọn ileesẹ iroyin bii BBC Yoruba, to maa n tọpinpin iroyin bo se yẹ, afaimọ ki eeyan ma sẹ dẹsẹ.

Koda, awọn iroyin, aworan ati fidio to jinna sootọ nipa isẹlẹ Lekki lo lu ori ayelujara kan, eyi to mu ko fẹ lọwọ iwa ẹlẹyamẹya ninu bayii.

Aadọrin oluwọde EndSARS ni ologun yinbọn pa ni Lekki:

Ni kete ti isẹlẹ ikọlu Lekki waye ni ọjọ Isẹgun, ogunjọ kẹwaa, ni iroyin kan ti gba ori ayelujara pe awọn ologun ti yinbọn pa awọn ọdọ to le ni aadọrin.

Awọn miran tilẹ se onkaa tiwọn lati ogun si mẹẹdọgbọn, eyi to mu ki ori ọpọ ọmọ Naijiria gbona.

Sugbọn lẹyin igba ti gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu se abẹwo yika awọn ile iwosan ilu Eko loru mọju ọjọ ti isẹlẹ naa waye, o fidi rẹ mulẹ pe ẹmi kan soso lo ku nile iwosan ti wọn gbe awọn oluwọde to fara gbọgbẹ lọ.

Bakan naa ni wọn ri oku ẹlomiran nile igbokusi to wa ni Yaba, ti ọgbẹ ọta ibọn si wa lara rẹ, amọ ko sẹni to le sọ boya asiko iwọde EndSARS ni oloogbe naa ti jade laye.

Ibọn pa agunbanirọ kan ni Eko:

Aworan miran to tun n fọ ni lori ni ti oku agunbanirọ kan ti wọn n pin kiri pe wọn yinbọn pa nilu Eko.

Sugbọn nibẹ naa ni wọn ti n tako ẹni to pin aworan naa lori ayelujara pe irọ ni.

Eniola Badmus fara gbọgbẹ ọta ibọn lọwọ ologun ni Lekki, o wa lẹsẹkan aye, ẹsẹ kan ọrun:

Amọ alẹ ọjọ naa ni Eniola kede loju opo Twitter ati Instagram rẹ pe ko si ohun to se ohun, saka ni ara oun da.

Ijọba pasẹ fun ileesẹ to n pin ina ọba ni Eko, EKEDC, lati pa ina ladugbo Lekki:

Asita ibọn ọlọpaa lo pa Oke ninu ile rẹ ni Mafoluku:

Iroyin miran lo ni asita ibọn tawọn ọlọpaa yin lo ba ọkunrin kan lọjọru, lasiko taọn janduku fẹ jo agọ ọlọpaa Makinde to wa ni Mafoluku.

Sugbọn ẹnikan to pe ara rẹ ni aburo oloogbe, Daniel, jade sita pe awọn janduku lo wọle gun ẹgbọn ohun lọrun pa, kii si se asita ibọn ọlọpaa lo baa.

Ugwu Blessing Ugochukwu padanu ẹmi rẹ:

Lara ẹbu iroyin to gba ori ayelujara nipa isẹlẹ Lekki ni pe obinrin kan Ugwu Blessing Ugochukwu padanu ẹmi rẹ lasiko to jo, to si mu asia Naijiria lọwọ.