Akiolu Staff of Office: Peter fatomilola ní Ọba tí kò bá rí ọ̀pá àṣẹ rẹ̀, sọ ipò rẹ̀ nù, ó sì gbọdọ̀ wá ọ̀pá náà lọ ni

Ni Ọjọru ọsẹ yii ni awọn janduku kan ya wọ aafin Ọba Isalẹ Eko, Ọba Rilwan Akiolu, to wa ni adugbo lasiko rogbodiyan to ṣẹlẹ ni ipinlẹ Eko nitori iwọde EndSARS.

"Nkan to buru pupọ ni awọn to ji ọ̀pá àṣẹ gbe ṣe, nitori pe ko yẹ ki a maa fi awọn ọba wa wọlẹ.

Ọba to ba jẹ ni ibikibi nilẹ Yoruba, to si ṣe gbogbo oro ati awọn nkan to yẹ ko ṣe ko to o di ọba, kii ṣe eeyan lasan mọ, o ti di òrìṣà."