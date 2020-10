Awọn jàndúkù yabo ilé Sẹ́nétọ̀ Teslim Folarin, wọ́n kó ẹ̀rọ ata, ọ̀kadà, fírìíjì àti àwọn nkan tí owó rẹ̀ tó N200m

Ni ọsan ọjọ Satide ni iroyin jade pe awọn janduku kan yabo ile sẹnetọ to n ṣoju ẹkun idibo aarin gbungbun Oyo.

Oludamọran pataki fun Sẹnetọ Folarin, Ọgbẹni YSO Olaniyi sọ fun BBC Yoruba pe ni owurọ kutukutu ọjọ Satide ni awọn janduku naa to to igba niye, kọlu ile naa to wa ni Oluyole Estate nilu Ibadan, ti wọn si ko awọn nkan ti Sẹnetọ ra fun idẹrun ara ilu salọ,