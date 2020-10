Lagos Judicial Panel: Kíni ohun tó yẹ́ kí o mọ́ nípa awọ́n ọ̀dọ́ méjì tí wọ́n yàn sí ìgbìmọ̀ ìwádìí iṣẹ́lẹ́ Lekki?

Lẹyin ifikunluku ati idibo lori ayelujara, agbarijọpọ ẹgbẹ ajafẹtọ ti forukọ ọdọ meji ranṣẹ ni Eko lati jẹ ọmọ igbimọ iwadii to n tọ pipin iṣẹlẹ ikọlu to waye ni Lekki.

Ṣaaju ki a to bẹrẹ si ni gbe iroyin igbẹjọ igbimọ yii, a ni ki a se atupalẹ iroyin nipa awọn ti wọn yan lati ṣoju ọdọ ati iru akitiyan wọn to mu ki ipo yi tọ si wọn.

Rinu Oduala

Bi ẹ ba ti n fọkan ba iwọde ENDSARS bọ, yoo ṣoro ki ẹ to ma da arabinrin yi mọ ninu awọn oluwọde ni ipinlẹ Eko.

Oduala Olorunrinu kii ṣe ẹni to ga pupọ ṣugbọn bi eeyan ba foju di i, yoo kan idin ninu iyọ.

Ajafẹtọmọniyan yi to lewaju paapa ni ile ijọba ni Eko wa lara awọn to kọkọ gbe igba iwọde ki awọn gbajumọ mii to wa darapọ mọ wọn.