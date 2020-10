MSME free business registration: Oníṣẹ́ alàdáni, ẹ wo ọ̀nà láti jẹ ànfàní ìforúkọsílẹ ọ̀fẹ́ tí ìjọba gbékalẹ̀

Aarẹ Muhammadu Buhari ti buwọlu anfani iforukọsilẹ ọfẹ fawọn to ba fẹ forukọ ileeṣẹ wọn silẹ pẹlu ileeṣẹ to n fontẹ lu orukọ ileeṣẹ ni Naijiria,CAC.

Bẹrẹ lati ọjọ kẹtadinlọgbọn oṣu Kẹwa ni anfani yi yoo fi ṣi silẹ fawọn onileeṣẹ kekeeke ati alabọde(Meduim Small and Micro Entrepreneurs (MSME) to to ẹgbẹrun lọna ojilenigba le mewaa (250,000).