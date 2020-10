EndSARS Protest Update: Tunde Bakare ní ìwọ́de ọ̀dọ̀ jẹ́ ìparí sáà kan àti ìbẹ̀rẹ̀ òmíràn

Oluṣọ-agutan ijọ Latter Rain, Tunde Bakare ti sọrọ fun igba akọkọ lori iwọde EndSARS ati rogbodiyan to tẹle.

Ninu ọrọ to bawọn ọmọ Naijiria sọ, eyi to fi soju opo Twitter rẹ l'Ọjọbọ ni Bakare ti bọhun nipa iṣẹlẹ ibanujẹ naa.

"Abala keji orin ibilẹ Naijiria lo ni a o fi asia ailabawọn le awọn ọmọ wa lọwọ amọ o ṣe ni laanu pe Asia to ni abawọn ẹjẹ wọn, la fẹ gbe le wọn lọwọ".

Oluṣọ-agutan ìjọ Latter Rain fikun pe iwọde EndSARS to waye jẹ ipari iran kan lorilẹ-ede Naijiria ati ibẹrẹ iran miran.

Nigba to n ṣe iranti ikọọkan awọn eeyan to ku lati ọwọ ọlọpaa SARS ati lasiko iwọde, Bakare wa kesi ijọba lati fi imu awọn ologun to kọlu oluwọde ni Lekki danrin.