Desmond Elliot: Ìdí tí ọ̀rọ̀ gbajúgbajà òṣèré, ọmọ ilé aṣòfin Eko, Desmond fi fa ayélujára ya

Ọrọ Desmond Eliot ni awọn ọmọ Naijiria fi bọnu lori ẹrọ ayelujara nipa ọrọ to sọ lori bi awọn Ologun ṣe da ibọn bo awọn afẹhọnuhan tako ifiyajẹni awọn ọlọpaa ni Lekki Toll gate,ni ipinlẹ Eko.

Desmond Eliot ni ki awọn gbajumọ lawujọ ati awọn oloṣere ki wọn ye sọrọ kubakugbe lori ayelujara mọ, amọ ki wọn lọ gba kaadi idibo wọn, ki wọn dibo fun ẹni ti wọn fẹ ninu eto idibo to n bọ,a bi ki awọn furawọn dije dupo.

Elliot gboriyin fun Abẹnugan Ile Igbimọ Aṣofin to bu ẹnu atẹ lu ifiyajẹni to waye ni Lekki Toll gate.

''Inu mi dun pẹlu ọrọ ti Abẹnugan Ile Igbimọ Aṣofin sọ nipa iṣẹlẹ to waye ni Lekki, amọ o ba oun ninu jẹ pẹlu bi awọn ọmọ Naijiria ṣe n ṣepe, ti wọn tun lo ji ọpa ọba gbe laafin Ọba Ilu Eko.

Bakan naa ninu fidio miran to fi lede, o fihan gbangba pe oun ko fọwọsi abadofin to de bi awọn ọmọ eniyan ṣe n sọrọ lori ẹrọ ayelujara, amọ ohun ti oun sọ ni pe, ki wọn ma lo ẹrọ ayelujara lati fi da orilẹede Naijiria ru.

Amọ, gbogbo ọrọ to sọ yi bi awọn ọmọ Naijiria ninu, ti wọn si fi ọrọ gun un lara lori ẹrọ ayelujara.

Ọpọlọpọ awọn to sọrọ to fi mọ Davido ni '' igbagbọ awọn ninu Desmond Eliot ti dopin, pẹlu ọrọ iranu to sọ jade lẹnu''.