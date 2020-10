Kogi Commissioner: Àlàyé rèé bí Kọmíṣọ́nnà ìlera Kogi ṣe bù sẹkùn lórí amóhùnmáwòrán

Awọn ọmọ Naijiria ti gba oju opo ayelujara lati tun da si ọrọ kan to n ja wititi lọkan awọn eeyan.

Iṣẹlẹ yi ni ṣe pẹlu Kọmisana eto ilera ipinlẹ Kogi to ṣaadede bu sẹkun lasiko to n ṣe ayẹwo bi awọn janduku ṣe ba ẹrọ ayẹwo olowo iyebiye jẹ nile iwosan Kogi.

Fọnran fidio yi to gbode kan loju opo ayelujara ti ileeṣẹ iroyin Channels TV gbe sita ṣafihan Dokita Saka Haruna to bu sẹkun nigba to n ba awọn akọroyin sọrọ.