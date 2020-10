A kò tíì gbé àwọn oníbàrà wa sórí tàríìfù tuntun - IKEDC

O ni ileeṣẹ awọn yoo kọkọ yọ iye owo gbese ti irufẹ ẹni bẹẹ jẹ tẹlẹ, ki wọn to fi iye owo to ku fun ni ina.

Bakan naa lo tu ṣalaye pe wọn pin isọri owo naa si ọna marun un eyii to pe ni "Band A, B, C, D ati E."

Ofulue ni awọn to wa ni isọri D ati E ko ni nipin ninu idiyele owo tuntun naa nitori akoko ti wọn fi n ri ina lo ko pọ to ti awọn to wa ni isọri A, B ati C.