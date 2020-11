'Ṣọ́ọ́ṣì ni mọ ti ń bọ̀ kí n tó pàdé àwọn sójà tó fi abẹ gẹ irun fún mi'

O tẹsiwaju pe oun ti fẹ gun ọkada ki ọkan ninu awọn ikọ naa to ke si oun wi pe oun ni ẹjọ lati jẹ.

Nigba ti yoo fi de ọdọ ẹni to pee, ẹsun ti wọn fi kan an ni pe irun to gbe si ori ti kun ju.