2021 Budget: Buhari, tún ilé ìwòsàn Aso Rock ṣe dípò ko máa lọ gba ìtọ́jú lókè òkun- Sẹ́nátọ̀

Aṣofin naa ni ki Aarẹ bẹrẹ si n lo ile ile iwosan to wa ni ile rẹ, iyẹn ni Aso Rock, to wa niluu Abuja to jẹ olu ilu Naijiria.