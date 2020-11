EndSARS Panel of Enquiry: Bello ní Sanwo-Olu pe òun lóòtọ́ pé wọ́n n yìnbon lù olùwọ́de àmọ́ kò rí bẹ́ẹ̀

Ni ijoko ipade naa to waye kẹyin, n ṣe ni ọgagun to n ṣoju ileeṣẹ ologun niwaju igbimọ naa ṣalaye pe, awọn ko yinbọn pa oluwọde kankan ni Lekki.

Musa ni kete ti ọrọ yii to oun leti, ni oun ti pe Bello to jẹ ọga ọwọ karundinlaadọrin ileeṣẹ ologun (65 Battalion) to wa ni Bonny Camp, to si sọ fun oun pe ibọn ti ko ni ọta ninu, lawọn yin soke, kii ṣe ọta gidi.