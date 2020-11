Shina Rambo: Ohun tó dùn mí jù ni ikú aya mi àti ọmọ mẹ́ta tí wọn pa lọ́jọ́ kan ṣoṣo

Shina Rambo, to jẹ gbajumọ ọdaran taye n polongo rẹ tẹlẹ, ki ọwọ ofin to tẹ, lo tun yọju kulẹ silu Ado Ekiti, lati kopa lori eto redio kan.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Amọ iroyin naa niRambo wa kabamọ, to si n fi ika hanu lori awsn iwa aidaa to hu naa eyi to fi da orilẹede Naijiria joko fun ọpọ ọdun, to si ni awọn ẹmi aimọ lo faa.