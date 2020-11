PENGASSAN Strike: Bí ìjọba bá dá wà lohùn lórí IPPIS láàrin wákàtí mẹ́rìnlélógún, a o so ìyanṣẹ́lódì rọ̀

Iyanṣẹlodi ti awọn oṣiṣẹ agba to n ṣiṣẹ lẹka epo rọbi ni Naijiria, PENGASSAN, seleri lati gunle lọjọ Aje. ti gberasọ.

Saaju ni o ti fi atẹjade kan sita nibi to ti paṣẹ pe ki gbogbo awọn ọmọ ẹgbẹ ni gbogbo ẹka wọn ti gunle iyanṣẹlodi bẹrẹ lati ago mejila ọjọ Aiku mọjumọ ọjọ Aje.

''A ti kọkọ fun ijọba ni gbedeke ọlọjọ meje akọkọ, lẹyin naa la fun wọn lọjọ meje si, ṣugbọn ko so eso rere kankan''

O ni ijọba lẹtọ lati ṣagbekalẹ eto to ba wu lati maa fi san owo osu oṣiṣẹ rẹ ṣugbọn eto yii ni gbọdọ faye gba awọn owo ajẹmọnu kan tawọn ọmọ ẹgbẹ awọn gba.

''A ko lodi si lilo IPPIS ṣugbọn ijọba ko fẹ seto bi yoo ti ṣe jẹ ki a ri gbogbo awọn ajẹmọnu ati owo miń to tọ si wa gba.''

''Ẹka wa yatọ nitori awọn oṣiṣẹ wa a maa wa lori omi fun ọjọ to pẹ, ti wọn a si maa san awọn owo ajẹmọnu kan fun wọn. IPPIS ti ijọba gbe kalẹ ko faye gba sisan owo yii.''

O ni ẹka to n ṣeto owo oṣu oṣiṣẹ (Salaries and Wages Commission) lawọn reti ki wọn ṣe atunṣẹ to yẹ, ni ibamu pẹlu aṣẹ lati ọdọ akọwe agba fun ijọba apapọ (SGF).