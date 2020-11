DJ Switch Asylum: Kí ló mú obìnrin yìí kúrò ní Nàíjíríà, ibo ló wà?

Eyi ni ibeere to gba ẹnu awọn ọmọ Naijiria kan nipa obinrin yii, DJ Switch, ẹni to tu asiri fun araye nipa ikọlu ologun sawọn oluwọde EndSARS ni Lekki ni ogunjọ osu Kẹwa ọdun 2020.

Ninu iroyin to tẹ wa lọwọ eyi ti ileeṣẹ Iroyin Naijiria Punch gbe jade, amugbalẹgbẹ akọrin takasufe Peter Okoye ta mọ si Mr P fidi ọrọ mulẹ fun ileeṣẹ iroyin naa pe, DJ Switch ti kuro ni Naijiria

Nipa iroyin to gbode pe DJ Switch ba awọn aṣofin ilẹ Canada sọrọ, Abi ni oun ko le sọ boya bẹẹ lo ri.

''Mi o le sọ fun yin pe o sọrọ niwaju ile aṣofin ilẹ Canada amọ bi ẹ ba ri ti ile aṣofin Canada fi ọrọ to jọ mọ bẹẹ sita, a jẹ pe o ri bẹẹ ni yẹn.

Ọga mi ti kilọ fun mi pe, ki n ma kọ nkankan si oju opo rẹ, bi asiko ba to, yoo sọrọ''

Iwadii BBC ṣafihan pe DJ Switch ko kọ nkankan si oju opo rẹ lati le tọka ibi to wa.

Ṣugbọn a ri fọnran fidio ipade igbimọ ile asofin Canada kan to n gbẹjọ nipa ẹtọ ọmọniyan nilẹ okeere eyi to waye lọjọ Kẹfa oṣu Kọkanla ọdun yii.

Tim Okafor ati Stella Nkemdimrim to ṣoju awọn ọmọ ẹgbẹ Biafra to wa ni Canada ati Abdulrazaq Namdas ṣalaye fun alaga igbimọ naa, Peter Fonseca, nipa ohun to ṣẹlẹ ni Naijiria sawọn oluwọde ENDSARS.