Lagos Budget 2021: Sanwo-Olu fẹ́ fòpin sí sísan owó ìfẹ̀hìntì fáwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ àti igbákejì wọn

Lasiko to n sọrọ niwaju awọn aṣofin, Sanwo-Olu ni igbesẹ yii wa ni ibamu pẹlu ipinnu lati mu adinku ba owona ijọba.

Ipinlẹ Eko wa lara awọn ipinlẹ Naijiria to fi ofin gbe sisan owo yii lẹyin (Payment of Pension Law 2007) ṣugbọn awọn araalu n lọgun pe owo ti wọn n san fawọn to fi ipo silẹ naa ti pọju.