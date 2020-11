Alaafin Oyo: Níbo ni Olorí Anu àti Dami wà?

Ohun ti iroyin naa sọ ni pe Olori Damilola, to jẹ iyawo kekere, lo tapa si ọkan lara awọn ofin to de ihuwasi wọn ni aafin, eyi to mu ki wọn o ti i mọ yara ibawi to wa ninu aafin Oyo.

Ko tan sibẹ o, iroyin naa sọ pe fun bi ọsẹ kan ni Olori Damilola, to bi ibeji fun alaafin, fi wa ninu ẹwọn naa, to si jẹ pe gbogbo dukia rẹ ni wọn gba lọwọ rẹ.

Iyatọ to ba oju opo Instagram olori Anu lẹyin iroyin pe o kọ Alaafin:

Idahun Olori Anu fun BBC Yoruba lati mọ boya o si wa laafin Oyo abi o ti kuro:

Bẹẹ ba si gbagbe, BBC Yoruba ti se ifọrọwanilẹnuwo ri fun Olori Anu, ẹni to yonbo Ọba Adeyemi pupọ, to si ni o n kẹ oun loju-nimu, eyi ti ọdọkunrin miran ko le se.

Olori akọkọ to kuro ni aafin Oyo lọdun 2020:

Bakan naa lo fi oju han pe ilu Eko ni Olori Badra n gbe bayii, to si ti si ile itaja nla kan si adugbo Ikeja nilu Eko eyi to si losu kẹwaa ọdun 2020.

Ninu ile itaja naa lo ti n ta aṣọ, ati ohun ẹsọ iṣaraloge, to si tun sọ lọjọ ayẹyẹ ọjọ ibi rẹ to kọja pe, awọn nkan to ṣẹlẹ si oun lọdun 2020 ba oun lọkan jẹ, to si jẹ ki oun mọ pe ohun gbogbo to n dan kọ ni wura.