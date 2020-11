Ore Hospital Mortuary: Ìjọba Ondo ní ọ̀pọ̀ òkú náà ló ní ẹjọ́ lórí tàbí jẹ́ ti ìjàmbá ọkọ̀

O se e se ki ajakalẹ arun bẹ silẹ lagbegbe Ore nipinlẹ Ondo nitori iwadii ti fihan pe ọgọọrọ oku lo sun sori ara wọn nile iwosan ijọba to wa nilu naa.

Awọn aworan to ba ni lẹru ati fidio to ba ni ninujẹ nipa ayika ibudo igbokusi to wa nile iwosan naa, fihan pe awsn oku ti kun de ẹnu ọna, ti wsn si fi paanu bo awọ́n miran mọlẹ.