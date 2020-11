Yoruba World Assembly: Ìlú Ibadan ni wọ́n tí ṣe àgbẹ́kalẹ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorúbá tuntun

Victor Taiwo to sọrọ nibi ifilọlẹ to waye ni ilu Ibadan naa ni ilẹ Yoruba nilo idagbasoke.

Taiwo ni ẹgbẹ awọn Yoruba to ku ti kuna lati ṣe ohun to tọ, eleyii to jẹ ki ifaṣẹyin wa fun ilẹ Yoruba.