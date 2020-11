CCC Genesis Global: Ṣé lóòtọ́ ni pásítò Genesis Global, Israel Oladele Ogundipe rẹ́wọ̀n hẹ?

Ọpọlọpọ iroyin lo n ja ranyin lori ẹrọ ayelujara lori iroyin pe olusọ ijọ Celestial Church of Christ, Genesis Global, Israel Oladele Ogundipe ti rẹwọn ọdun meji he lori ẹsun pe o lu obinrin kan to wa ni orilẹede Amerika ni jibiti.