CCC Genesis Global: Ǹkan mẹ́wàá tí ẹ ò gbọ́ rí nípa Woli ìjọ Genesis Global

Israel Oladele Ogundipe (GENESIS) ni oludari ati alakoso ijọ Celestial Church of Christ, Genesis Global, ọkan ninu awọn ẹni ifami ororo yan tawọn ololufẹ rẹ n warii fun gẹgẹ bí ajinrere fun ijọ CCC lagbaye.

Ọmọ ilu Igboore ni ilu Abeokuta ipinlẹ Ogun ni woli Israel Oladele ṣugbọn ọmọ atapata dìde ni to si jẹ iya ki o to de ipo to wa.