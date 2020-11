Nollywood: Afeez Oyetoro "Saka" ní 'toríi kóòtù àyálò ni òun fi ń wá ọ̀rẹ́ ọdún 34 sẹ́yìn

Amọṣa, alagba Saka ni ki iṣu oun to di iya, iya diẹ kọ lo jẹ lọwọ odo.

Saka sọ ọrọ yii ninu awọn ọrọ kan to kọ nigba to gbe fọto rẹ kan to fi soju opo Instagram rẹ sita.