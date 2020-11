Charly boy: Charly Boy sọ pé ìwúrí ni bí ọmọ rẹ̀, Dewy Oputa ṣe jẹ́ ẹni tó n ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀

Gbajugbaja oludanilaraya, Charly Boy 'Area Fada', ti sọ ni gbangba bi inu rẹ ṣe dun sí pe oun ni ọmọ to jẹ ololufẹ ibalopọ obìnrin si obìnrin ẹgbẹ rẹ.

Gẹgẹ bi gbajumọ naa ṣe sọ, o ni oun ti n gbaradi fun oṣu diẹ lati ja fun ẹtọ àwọn to n ni ibalopọ ọkunrin sọkunrin, ati obinrin si obinrin, saaju ki ọmọ oun to o sọ ọrọ naa fun oun.

Lẹyin ọpọlọpọ idaru-dapọ ati ero lorisirisi, Charly Boy sọ pe ko si ohunkohun to le fa ipinya laarin oun ati eyikeyi ninu ọmọ òun.

Bo tilẹ jẹ pe Charly Boy pari gbogbo ọrọ rẹ pẹlu "mo nífẹ̀ẹ́ ọmọ mi to jẹ lesbian", o dabi ẹni pe iroyin to fi sita naa ko dun mọ ọmọ rẹ Dewy ninu, nitori esi to kọ si abẹ ọrọ naa lori ayelujara pe baba oun n kọ nkan sori ayelujara nitori awọn ololufẹ rẹ.