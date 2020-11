Kegel: Eré ìdárayá tí àwọn onímọ̀ sọ pé ó n fikún adùn ìbálòpọ̀ fún obìnrin, tó tún n fún ọkùnrin ní agbára

Dokita Abubakar Ahmad Tsafe sọ pe ere idaraya Kegel, jẹ eyi ti ko nira rara, to si ma n fun awọn iṣan to wa lara egungun to so ara ati ẹsẹ pọ 'pelvis', ni okun.