Taye Currency: Seyi Makinde fún Taye Currency lẹ́bùn ọkọ̀ bọ̀kìnnì Toyota Prado 2020

Taye Currency to fi ilu Ibadan ṣe ibugbe fi fidio ọkọ naa soju opo Instagram rẹ nibi to ti dupẹ lọwọ Gomina Makinde fun ẹbun nla to fun un.