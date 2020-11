Motara: Iṣẹ́ olówó ńlá bọ lọ́wọ́ Omotara torí tó fi ọtí ẹlẹ́rìndòdò sódà lá ọmọ alágbe lójú

Oríṣun àwòrán, MOtara/instagram

Aibọwọ fọmọlakeji ti koba gbajugbaja orí ayélujára kan to fi padanu ìṣe àkànṣe olówó ńlá to n ṣe fun ileeṣẹ ọti ẹlẹrindodo Naijiria kan.

Ọrọ yi ko ṣyin bi fidio kan to ṣafihan bi o ṣe n fi ohun mimu naa la ọmọ alagbe kan to n tọrọ jẹ lọwọ rẹ loju ninu ọkọ lasiko sunkẹrẹ fakẹrẹ ṣe gbode.Eekan ori ayelujara yii tawọn eeyan mọ si Motara fi fidio bi o ṣe n fi mínírà la ọmọdebinrin kan to n bẹ ẹ loju.

Motara si jẹ ki ọmọ yii sare le ọkọ rẹ tori ko kan le re kekere mu lara ọti ẹlẹrindodo naa.Awọn ọmọ Naijiria ti gbana jẹ lorii fidio yii to bẹẹ tawọn kan n wọn kobiewu epe fun gbajugbaja ori ayelujara yii.

Oríṣun àwòrán, Twitter screenshot

Oríṣun àwòrán, Twitter screenshot

Fidio to tan kalẹ yii jade lẹyin ọjọ diẹ ti Motara ṣẹṣẹ kọ itan soju opo rẹ to n ṣalaye bi nkan ṣe le fun oun ati iya rẹ ti iya n kiri ọja loju popo ko to wa di pe papa oko rẹ di tutu to di ọlọrọ.Lawọn eeyan ba n fọnmu pe loun to mọ aawọ iṣẹ to si tọ ọ wo daadaa, ko yẹ ki Motara ṣe ọmọbinrin kekere yẹn bẹẹ.

Oríṣun àwòrán, The LadyMOTARA

Arabinrin Motara to n gbe niluu Ibadan yii fi sita pẹlu alaye pe oun kan n mu ọmọ naa ṣere ni ati pe oun pada fun un lowo.Ṣugbọn alaye yii ko dabii pe o tẹ awọn ileeṣẹ to n ṣe ọti ẹlẹrindodo ti Motara fi n la ọmọ naa loju lọrun.Ileeṣẹ Brothers Keeper to n ṣe ọti naa eyi ti Mọtara mu lọwọ ninu fidio ọhun ti fi atẹjade sita gbangba pe awọn yoo da gbajugbaja ori ayelujara yii duro gẹgẹ bii alukoro ati agbẹnusọ ileeṣẹ awọn.

Oríṣun àwòrán, Twitter screenshot

Ileeṣẹ naa kọjalẹ pe ohun ti Motara ṣe lodi si igbagbọ ati afojusun awọn pe o n foju tẹmbẹlu eeyan.Ni idahun, Motara ti fi ọrọ itọrọ aforiji sita fawọn ololufẹ rẹ pe oun ro pe ẹfẹ lohun ti oun ṣe yoo mu wa ni amọ oun tọrọ aforiji.Ko jẹ bo ṣe jẹ, awọn ọmọ Naijiria ti n wa ọna ati kowojọ lati mu ọmọdebinrin alagbe naa kuro loju popo ki wọn si ran an lọ ileewe.

Oríṣun àwòrán, Twitter screenshot