Grammy awards 2021 - Burna Boy, Beyoncé, àti Dua Lipa, wà lára àwọn ti wọ́n fi orúkọ wọn sílẹ̀

Awo orin rẹ, 'Twice as Tall', ni wọn fi orukọ rẹ silẹ fun, ni iṣọri orin to dara julọ ni agbaye, Best Global Music Award.