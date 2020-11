Senator Ishaku Abbo: ìdí rèé tí mò fi fi kọ̀wé fi PDP sílẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC

Sẹnẹtọ naa to n soju ẹkun idibo Ariwa ipinlẹ Adamawa sọ pe oun darapọ mọ APC nitori gomina ipinlẹ naa Umaru Fintiri to n dari ẹgbẹ radarada.

Lowurọ ọjọru lo fi ọrọ yi lede ninu iwe to ka seti igbọ awọn ọmọ ile aṣofin agba nilu Abuja.

Kete to kede ọrọ yi lawọn ọmọ ẹgbẹ APC to wa nile figbe bọ nu lati baa yọ pe o darapọ mọ awọn.

Yatọ si ọrọ Gomina to ni ko dari ẹgbẹ bo ti ṣe yẹ, Abbo ni Aarẹ Buhari jẹ iwuri foun nipa pe o kara mọ arisiki awọn ara ilu ju gbogbo awọn aarẹ ti tẹlẹ lọ.

Ninu alaye to ṣe ninu iwe to ka sita, Abbo tun sọ pe lati igba ti Naijiria ti pada si ijọba awarawa lọdun 1999, ko ti si aarẹ to mu ọrọ arailu lọkunkundun bi ti Buhari.