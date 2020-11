Elon Musk, Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ SpaceX, Tesla CEO ń bá Bill Gates du ipò ẹni tó lówó jùlọ ṣèkejì lágbayé

Elon Musk ti goke lori atẹ awọn eeyan to lowo ju lagbaye. Eyi fihan pe ni bi a ṣe n sọrọ yii ọga agba ileeṣẹ Tesla ati SpaceX naa ti di eeyan to lowojulọ lagbaye pẹlu Bill gate bayii pẹlu bi guruji rẹ ṣe tun rugọgọ sii lọjọ Aje.

Ipin idokoowo ileeṣẹ rẹ to n ṣe ọkọ to n lo ina manamana, electric automaker bu igba jẹ gidigidi to si mu kiiye ọrọ rẹ ni owo dọla ilẹ Amẹrika o wọ biliọnu mẹtadilaadoje o le ($127.9) gẹgẹ bi atọna awọn ọlọrọ lagbaye, Bloomberg Billionaires index, ṣe gbe iwadii rẹ kalẹ lori awọn eeyan ẹẹdẹgbẹta to lowo julọ lagbaye.