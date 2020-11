Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá palẹ̀ òkú ọmọ ọjọ́ kan mọ́ lẹ́yìn t́i wọ́n jùú sórí ààtàn.

Port Harcourt dumped babies: Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá rí òkú ọmọ ọjọ́ kan he lórí ààtàn ní Port Harcourt

Awọn eeyan to n gbe lagbegbe naa lo ke gbajare sita, lẹyin ti wọn dede ri ọmọ tuntun jojolo lori aatan ni nnkan bii aago mẹsan an aṣalẹ Ọjọru.

Nigba to n ba BBC sọrọ, Prince Wiro, lati ajọ Centre For Basic Rights And Accountability Campaign sọ pe, ọmọ ọhun ṣi wa laaye nigba ti oun foju gan ni rẹ, ṣugbọn o ti gbẹmi mi nigba ti awọn ọlọpaa yoo de ibẹ.