Qdot: Ọ̀rẹ́ mi ni Funmi Awelewa, kò sí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ láàrin wa- Fakoya Qudus Oluwadamilare

Olorin taka sufee, Fakoya Oluwadamilare Qudus ti ọpọ mọ si Qdot ja gudugbẹ ọrọ lulẹ ninu ifọrọwerọ to ṣe pẹlu BBC Yoruba l'Ọjọru, ọjọ kẹẹdọgbọn oṣu kẹwaa ọdun 2020.

Qdot sọ ninu ifọrọwerọ naa pe lati ilẹ loun ti fẹran orin ijọ Kerubu, o ni iyẹn gan an lo jẹ ki oun ṣe awo orin to da bi orin ṣọọṣi ijọ C & S.