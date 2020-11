Violence against women: Ọkọ mi bẹ̀rẹ̀ sí ní lù mí lẹ́yìn tí mo lòdì sí ibálọ̀pọ̀ láti ihò ìdí lẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Sabira Haliu(kii ṣe orukọ rẹ gan an gan an) to jẹ ọmọ ọdun mẹtadinlogoji ti n gbe ile ti wọn si n kọ lọwọ pẹlu ọmọ rẹ mẹrin niluu Kaduna lẹyin sa kuro mile ọkọ rẹ.