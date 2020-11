Nigeria's Lekki EndSars Shooting: Ohun tó tí ṣẹlẹ̀ rèé níbi ìjókò Igbìmọ̀ ìwádìí ikọlù Lekki

Isẹlẹ iyinbọnpaniyan to waye loṣu to kọja ni Lekki Tollgate lasiko iwọde ENDSARS nilu Eko lọpọ kaakiri agbaye ti bẹnu atẹ lu.

Yatọ si pe wọn jijọ gba pe wọn yinbọn nibẹ, awọn oluwọde ati agbofinro Naijiria ko fẹnuko lori ohun to ṣẹlẹ ni pato lalẹ ọjọ naa.

Ireti ni pe agbekalẹ igbimọ iwadii yoo yanju ọrọ naa paapa eyi to ni ṣe pẹlu iwa ipa lati ọdọ awọn ọlọpaa si araalu.

Awọn akọroyin wa to wa ni Eko n jabọ fun wa bi nkan ti ṣe n lọ nibi ijoko igbimọ iwadii ti ijọba gbe kalẹ lati tọ pinpin ọrọ yi.

Gomina Babajide Sanwo-Olu Eko logunjọ oṣu Kẹwaa paṣẹ konile-o-gbele lati dẹkun ikọlu to n waye lawọn agbegbe kan ni Eko latari iwọde ENDSARS.

Wakati diẹ lẹyin to paṣẹ yi, awọn ọmọogun de si Lekki Tollgate nibi tawọn oluwọde patẹ si lati bi ọjọ meloo kan sẹyin.

Ọgagun Ahmed Taiwo ni Sanwo-Olu funrarẹ lo pe awọn lati wa sibẹ nitori ipa awọn ọlọpaa ko ka ohun to n ṣẹlẹ.

Nibi ijoko igbimọ naa omiran to waye lọjọ Kọkanlelogun, oṣu Kọkanla ni aṣoju ologun to wa nibẹ ni iṣẹ ti wọn bẹ awọn kii ṣe lati tu awọn oluwọde ka.

Ṣe awọn ologun yinbọn to ni ọta ni tootọ abi bẹẹkọ ?

DJ Switch to fi fidio iyinbọn lu oluwọde han ti sa asala fẹmi rẹ kuro ni Naijiria

Lọjọ Kokanlelogun, oṣu Kọkanla ni ọgagun Taiwo sọ fun igbimọ naa pe awọn ọmọ ogun gbe ọta to loro ati eyi ti ko ni lọwọ.

Lasiko ifọrọwanilẹnuwo, aṣoju ologun yi ni awọn janduku sọ oko lu awọn ologun to n kaakiri lagbegbe Oriental Hotel ki eeyan to de Lekki Toll Gate.

O ni: ''Ki a to de Oriental Hotel ni wọn ti n sọ oko lu awọn ọmọogun ti wọn si fi ọta ti ko loro dawọn lohun pada.

Akọroyin BBC Pidgin, Damilola Banjo ninu iroyin to fi sọwọ ṣapejuwe ohun ti oju rẹ ri ni Lekki lasiko to wa nibẹ.

"Ki a to kuro ni Lekki, awọn ologun n yinbọn soke ti a si sa asala fun ẹmi wa.

" Mo lero pe ohun to fa eyi ni pe aya rẹ n ja nitori bi awọn ologun ṣe n yinbọn leralera ati pe gbogbo ayika ibẹ ni ko rọgbọ''

Ọga mi ti a jijọ wa nibẹ sunmọ awọn ologun, to si sọ fun wọn pe akọroyin ni wa ki wọn to jẹ ki a jade lalaafia.

O to nkan bi ogun si iṣẹju marundinlọgbọn ki a to ribi jade''

Ọrọ miran to tun mu awuyewuye wa ni ti CCTV ti a mọ si kamẹra to ka ohun to waye nibi ikọlu Lekki lalẹ ikọlu naa silẹ.