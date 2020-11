Lágbo tíátà lọ́sẹ̀ yìí, yin Abrahma fi orin yẹ́ Iyabo Ojo sí níbi ìsìnkú ìyá rẹ̀, Òṣùpá fíi ìkíni ọjọ́ ìbí ránṣẹ́ sí Pasuma

Agbo ṣere tiata lọsẹ yi lamilaka pẹlu awọn iṣẹlẹ manigbagbe to waye nibẹ.

Bo ti lẹ jẹ wipe awọn iṣẹlẹ kan jẹ ohun to ba tijo tayọ wa, awọn miran ko fi tara tara jẹ ohun idunnu.

Ni meni meji, ẹ jẹ ka wo ohun to ṣele lagbo awọn oṣere

Akọle ree ti Falz the bahd guy kọ soju opo rẹ ni Instagram lati fi han pe wọn ti fi orukọ opopona sọri rẹ.

Falz to jẹ ọmọ gbajugbaja agbẹjọro agba Naijiria Femi Falana wa lara awọn ọdọkunrin ti o n mi agbo akọrin ati oṣere Naijiria titi.

Yemi Alade ati dorathy bachor wa lara awọn to fi ọrọ ikini ranṣẹ si

Iyabo Ojo bẹrẹ isinku Iya rẹ, Toyin Abraham forin yẹ si

Ninu awọn elere tiata Yoruba lobinrin to jẹ wọlewọde ara wọn ni Toyin Abraham ati Iyabo Ojo wa.

Bi igba pe ka ni ''five and six'' lawọn mejeeji yi ti awọn Yoruba a maa pe ni kori kosun.