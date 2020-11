Ekiti Murder: Àwọn agbébọn tún pa Alùfáà Baptist kan ní Ekiti

Awọn eeyan kan ni ipinlẹ Ọsun ni iranṣẹ Ọlọrun naa ti n bọ ki wọn to yinbọn pa a.

Iroyin sọ pe awọn ọmọ ijọ rẹ to reti rẹ ti wọn ko rii ko de ni Ọjọbọ to ṣeleri pe oun yoo de ni wọn kebosi sita ti wọn si bẹrẹ si ni wa a ki o to di wi pe wọn ṣawari oku rẹ ni opopona naa.