Èèwọ̀ ni fún ọba láti gbé Bibeli tabi Kurani dání dípò ifá- Elebuibon, Agẹṣin Àdìmúlà

Oloye Ẹlẹbuibọn ni ohun to mu ki ọba yatọ si awọn eeyan yoku naa ni "oro ti ọba nṣe, ẹkọ ti wọn kọ ọba, awọn nnkan ibilẹ bii ifoju ba odu ati mimu wọn tẹ ifa pẹlu ṣiṣe oro idile gbogbo ti wọn jọba le lori fun wọn. Nnkan to jẹ ki ọba o yatọ si eeyan lasan niyẹn. Ọba ti ko ba si ti ṣe kii ṣe ọba niyẹn".

O ni ọba ti yoo ba pe ara rẹ ni ọba ni ilẹ Yoruba gbọdọ jẹ ọba ti wọn ṣe iwadii rẹ lati inu ifa, to si de ipebi to si lo iye ọjọ to yẹ ko lo ni ipebi; to si jẹ gbogbo nnkan to yẹ ko jẹ, to si yẹ ko mu mu.