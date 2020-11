Oby Ezekwesili: Mínísítà tẹ́lẹ̀ ní ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀èdè Nàìjíríà báyìí fihàn pé Ààrẹ Buhari nílò àyẹ̀wò ọpọlọ

Oby Ezekwesili ni ẹtọ ọmọ Naijiria ni bayii lati mọ bi ilera ẹni to n tukọ iṣẹjọba orilẹede wọn ṣe jafafa si atipe dokita agba ileewosan ile ijọba Aso rock ko ni lee ṣe irufẹ ayẹwo bẹẹ.

A nilo lati ṣe ayẹwo ijipepe ilera ara ati ọpọlọ aarẹ orilẹede Naijiria lati mojuto ojuṣe ipo to di mu".

O fi kun pe, "Gẹgẹ bi ọmọ orilẹede Naijiria tọrọ n dun, mo pe fun igbekalẹ igbimọ oluwadii iṣegun kan lati ṣe ayẹwo naa nitori a ko le gbara le dokita ileewosan ile ijọba mọ lati fun wa ni iroyin to ṣee fọkan tan".

Ipe ajafẹtọ ọmọniyan to tun figbakanri jẹ minisita feto ẹkọ lorilẹede Naijiria naa ko lee ṣai da lori bi ọrọ eto abo lorilẹede Naijiria ti ṣe n di awo-dọwọboju bayii, paapaajulọ pẹlu ti awọn agbẹ onirẹsi to le ni ọgọrun tawọn agbebọn Boko Haram pa lopin ọsẹ to kọja.